Hiina klubid kutsuvad Moultrie ja teised korvpallurid väevõimuga tagasi

Kogu loo juures on mitu aspekti. Üks allikas ütles portaalile Sportando, et Hiina, kust koroonaviiruse esimene laine on läbi käinud, võib uute nakatunute saabumise kartuses riigi sulgeda. Teiseks peavad välismaalased jääma ka praegu kohustuslikus korras kahenädalasse karantiini.