Soome spordiäss: koroonaviirust ei võeta eriti tõsiselt, aga see pole ka ime - oleme ju Venemaal

Kerminen rääkis Iltalehtile, et Kemerovo elanikud ei võta koroonaviirust kuigi tõsiselt. Elu läheb edasi sisuliselt täpselt samamoodi nagu enne kriisi. «See pole eriti üllatav, sest oleme ju ikkagi Venemaal. Siinsed inimesed on ülejäänud eurooplastest erinevad. Minu arvates on alati õige tervist prioriteediks seada, aga siin on raske minna ja öelda, et ma täna ei treeni või ei mängi,» ütles võrkpallur.