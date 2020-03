Nakatunu armastatu avalikustas koroonaskandaali: Torino Juventus valetas nii, et suu suitses!

Tagantjärele on välja tulnud, et Ruganit testiti 8. märtsil ehk samal päeval, kui Juventus alistas Itaalia kõrgliiga liidrite duellis tühjade tribüünide ees 2:0 Milano Interi. Koroonaviirusest andis Saapamaa klubijalgpalli valitseja avalikkusele teada 11. märtsil ning nad lisasid, et seitse korda Itaalia koondist esindanud pallur andis testi selle sama päeva hommikul.