Kamba peale kümneid miljoneid eurosid loovutavad tippjalgpallurid kindlustasid üle 800 inimese töökoha

Dortmund kuulub Euroopa tippude hulka ning kuigi nende mängijad ei teeni nii palju palka kui näiteks Madridi Reali või Barcelona ässad, on nendegi puhul tegemist jalgpallimiljonäridega. «Tegemist on solidaarse sammuga. Klubi säästab kümneid miljoneid eurosid,» kiitis Dortmundi tegevjuht Hans-Joachim Watzke vutimehi.

Tema Bundesliga kolleeg Christian Seifert teatas mõned päevad tagasi, et koroonaviiruse põhjustatud kriisi tõttu on Saksamaa jalgpallis löögi all tervelt 56 000 töökohta. Seifert lisas, et kui hooaeg kuulutatakse lõppenuks, võib riigi kahe tugevama liiga kogukahjum ulatuda 750 miljoni euroni.