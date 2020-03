Klavani tiimikaaslane kardab vähihaige abikaasa elu pärast

Nimelt diagnoositi Claudial mõned aastat tagasi vähk ning eelmisest suvest käib ta ka keemiaravil.

«Koroonaviirus on meie jaoks suur probleem, me ainult sellest räägimegi,» sõnas Nainggolan saatejuht Kat Kerkhofsi Instagrami live'is. «Haiglaid väldime iga hinna eest ning kõik protseduurid on praegu edasi lükatud. Nõnda loodame sellest olukorrast tervena välja tulla.

See kõik on vajalik, sest Claudial on jätkuvalt nõrk immuunsussüsteem. Kardan isegi poes käies, et nakatun viirusesse ja toon selle endaga koju. Tema juurde. Üritan olla äärmiselt ettevaatlik ja loodan parimat,» lausus pallur lõpetuseks.