Jüri Vips jääb vabatahtlikult Jaapanisse lõksu

«On tore pärast pikka talvepausi tagasi autos olla. Mul pole halli aimugi, mitu ringi ma sõitsin, kuid mu kael ütleb mulle, et vähemalt 200,» ei kaotanud pedaalitallaja pärast kaht täispikka treeningupäeva huumorisoont.

«See oli kehale päris koormav. Mõistagi olen ennast vahepeal vormis hoidnud, kuid miski ei asenda reaalselt autos istumist. Olen testipäevadega väga rahul. Ajad polnud küll päris sellised, mida lootsin, kuid masinas on kõvasti potentsiaali,» leidis Vips.

«Naudin siin olemist väga. Inimesed on väga toredad ning hakkan vaikselt harjuma ka siinse kultuuri ja viisidega. Aga see on ka vajalik, sest võin siia jääda veel pikaks ajaks.