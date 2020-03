Türklased süüdistavad ROK-i koroonaviiruse levikus, saatuslikul võistlusel osalesid ka eestlased

Esialgu pidi võistlus toimuma 14.–24. märtsini, ent Covid-19 leviku tõttu tühistati see 16. märtsil. Rahvusvahelise olümpiakomitee (ROK) egiidi all peetud kvalifikatsiooniturniiri sai publik siiski paaril päeval näha, sellest piisas, et haigus liikvele läheks.

Inside The Games teatas eile, et koroonaviirus on diagnoositud võistlusel osalenud Horvaatia poksijal, kahel türklasel ning nende treeneril. Täna avaldasid horvaadid, et lisaks on Covid-19 tuvastatud veel kahel nende sportlasel ja juhendajal. Seega on praeguse seisuga haigestunud vähemalt kuus Londonis võistlust väisanud inimest.

Samal võistlusel käisid matil ka kolm Eesti poksijat: Stiven Aas, Pavel Kamanin ja Semjon Kamanin. Vastamisi mindi Poola, Ungari ja Iirimaa sportlastega. Postimehe andmetel meie atleedid haigestunud pole.

«Õnneks saavad nad kõik ravi ja tunnevad end hästi,» kommenteeris Türgi poksiliidu president Eyüp Gözgec oma koondislaste seisu. «Aga see on katastroofiline tulem, milles on süüdi täiesti vastutustundetu ROK. Viirus levis juba 2019. aasta detsembrist. Tekib vältimatult küsimus: miks Euroopa kvalifikatsioonivõistlust juba varakult edasi ei lükatud?»

Ta jätkas: «Euroopa poksiliit ja AIBA maksavad ROKi pärast väga kõrget hinda. Kust nad üldse võtsid õiguse, et panna sportlased ja nende pered sellisesse ohtu? Tekib teine küsimus: miks nad üldse alustasid võistlust, kui selle kolme päeva pärast tühistasid?»

Gözgec lisab, et võistluse korraldusel ei pandud hügieenile suurt rõhku. Ta täpsustab, et osaliste tervisest ei hoolitud: «ROK on kogu selles jubeduses süüdi.»