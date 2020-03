Pikalt koomas olnud jalgpallur pääses koju, kuid tema elu pole kunagi endine

22-aastase Nouri vend Abderrahim külastas üht Hollandi telesaadet, kus rääkis, et tema veli vaatab perekonnaga jalgpalli ning suudab emotsioone edastada. Ta elab uues kodus, kus on tema vajadustega arvestatud.

«Ta pole väga kaua kodus olnud. Pean ütlema, et pärast haiglast väljasaamist on tema seisund läinud oluliselt paremaks,» rääkis Abderrahim. «Abdelhak teab, kus ta on ning ta pole enam koomas. Ta on ärkvel.

Ta magab, aevastab, sööb ja krooksutab, kuid on meist väga sõltuv. Headel päevadel suudab ta meiega suhelda, näiteks naeratada. Samas on aru saada, et ta ei suuda seda kuigi pikalt teha. Räägime temaga, nagu ta poleks haige. Kaasame teda meie vestlustesse.» Nouride isa Mohammed lisas, et pere hoolitseb Abdelhaki eest võimalikult hästi.

Andekaks palluriks peetud Nouri langes vutimurule 2017. aasta 8. juulil, kui Ajax kohtus sõprusmängus Bremeni Werderiga. Talle said saatuslikuks südame rütmihäired ning õnnetuse tagajärjel sai tema aju püsivalt kahjustada. Koomast ärkas ta üles tunamullu.

Kalender näitas 8. juulit 2017. aastal, kui Abdelhak Nouri kukkus Austrias peetud treeningkohtumise ajal kokku. Sel fotol tegelevad jalgpalluriga arstid. FOTO: Roland Krivec/DeFodi.de / imago/DeFodi

Ajax tunnistas pärast pikka uurimist, et nende tegutsemine polnud piisav ning võistkonnaarst Don de Winter vallandati. Tohtrit süüdistati, sest ta alustas Nouri elustamisega liiga hilja.