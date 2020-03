Meedia: Rootsi murdmaasuusatamises möllab anarhia, kriis on tohutu

See ei tähenda muidugi, et nad ei esinda enam Rootsist, vaid treenima hakatakse individuaalselt või väiksemates gruppides, mida ei juhi alaliit. Varasemalt on säärase sammu astunud näiteks Charlotte Kalla, kelle tulemused on pärast koondisega taasliitumist allamäge läinud.

Näiteks ütles Nilsson, et Grip suutis koondises tekitada turvatunde. Ta usub, et pole ainus, kes kümme aastat mänedžerina töötanud meest igatseb.

Tuleviku suurtegija Frida Karlssoni hinnangul on möll alaliidu ja sportlaste vahel viimaseid mõjutanud. «Samas on oluline, et keskenduksime sellele, mida on teha vaja ning teeksime seda võimalikult hästi,» ütles ta. Tõsi, Karlsson ei mõista, kust tuleb info, et mitmed naistipud kaaluvad, kas koondisest lahku lüüa või mitte.