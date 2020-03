Jalgpallimiljonärid Messi ja Co saatsid palgakärbet palunud Barcelona presidendi kukele

Kolmapäeval kutsus Barcelona president Josep Maria Bartomeu kokku koosoleku, kus osalesid klubi kõikide spordiosakondade - jalg-, korv- ja käsipall ning futsal ehk saalivutt - esindajad. Pealik käis välja, et ajutine palgakärbe võiks olla 70 protsenti ja see kehtib kõikidele töötajatele, kirjutavad Mundo Deportivo ja Sport.

ASi väitel teatasid Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto ja Gerard Pique ehk mängijate esindajad Bartomeule, et nemad pole kärpega nõus. President üritas jätkuvalt kompromissi leida ning käis välja, et ta on nõus vutimeeste töötasu alandama hoopis 50 protsenti. Seegi plaan saadeti jalgpallurite poolt aga pikalt.