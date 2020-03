Bologna asub Põhja-Itaalias ehk piirkonnas, mida on koroonaviirus kõige rohkem laastanud. Stipcevic on viimased nädalad olnud kodukarantiinis, kuid saatis oma raseda naise ja nelja-aastase tütre Siena veidi enne koroonapandeemiat Horvaatiasse Zadarisse.

9. märtsil sündis neile teine tütar. «Mu tütar on 18 päeva vana ja ma pole teda näinudki,» ohkab Horvaatia väljaandega Večernij vestelnud Stipcevic. «Helistasin oma abikaasa isale, kes tuli veebruaris abikaasale ja ühele tütrele järele. Algne idee oli, et see on vaid lühiajaline lahendus, kuid väga kiiresti selgus, et neile oli turvalisem Zadarisse jääda. Kui keegi peaks nakatuma, olgu see mina.»