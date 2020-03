Lionel Messi kannab koondises hiigelkoormat: pärast kaotusi nuttis ta mitu päeva nagu väike laps

Paljud on Messile aastate jooksul ette heitnud, et ta pole suutnud koondist ühegi suurturniir võiduni vedada. Selgub, et argentiinlasele mõjub väline surve väga tõsiselt ning ta elab kaotusi rängalt üle.

«Olen viimase 15 aasta jooksul teraselt meediat jälginud. Mõistan, et Argentinast on sirgunud mängijad nagu Maradona ja Di Stefano, oleme ajaloo jooksul võitnud kaks MM-tiitlit ning jalgpalliveri voolab siinsete inimeste veenides. Rahvas on väga emotsionaalne, kuid kriitikanooled Messi suunas on piirid ületanud,» sõnas Argentina koondisesse aastatel 2007-2012 kuulunud väravavaht Ustari Radio Miterile.

Ta jätkas: «Kuidas saab keegi kahelda Messi, kes armastab jalgpalli hinge põhjani, soovis rahvust maksimaalselt esindada? Tulemused pole ehk olnud ootuspärased, aga mina ja teised tiimiliikmed oleme näinud, kui pühendunult ta mängu suhtub. Pärast kaotusi seedib ta sapiseid solvanguid ja kriitikat väga raskelt. Öeldakse väga õelalt ning sageli tehakse talle ilmselgelt liiga.»

Eredalt on puurilukule meeles 2011. aasta Lõuna-Ameerika karikaturniir (Copa America). Argentina langes korraldajamaana konkurentsist juba esimeses play-off´i ringis, kaotades penaltiseerias Uruguayle. Kogu meeskond oli löödud, nõnda ka Messi, kes matši järel dušši all nuttis nagu väike laps.

«Tal on meeletult raha ja kuulsust. Võiks arvata, et ta läheb muretult Barcelona juurde tagasi ja jätkab stabiilselt tiitlite võitmist,» jutustab Ustari. «Aga Messi on pärast kaotusi täiesti vait või nutab. Ja nii päevade kaupa. Kui see mees Argentinaga maailmameistriks ei tule, siis on see jalgpalliajaloo suurim ebaõiglus.»