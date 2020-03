Venemaal peatati sportlastelt dopinguproovide võtmine

AP andmetel on Venemaa antidoping (RUSADA) peatanud tegevuse kümneks päevaks. Olukorra tingis tõik, et Putin käskis kõigil, kes ei tööta «olulises valdkonnas» jääda esialgu kümneks päevaks kodusele režiimile.

RUSADA tegevjuhi asetäitja Margarita Pahnotskaja: «Otsustasime pärast Putini otsust sportlaste testimise mõneks ajaks lõpetada. See kehtib tänasest kuni 6. aprillini, kuid olenevalt viiruse levikust võib paus ka pikemaks venida.»

Kuigi RUSADA ei kuulu varasemate pattude tõttu Maailma antidopingu agentuuri (WADA) liikmete hulka, kinnitas Pahnotskaja, et viimaseid on otsusest teavitatud.

WADA saatis mõned päevad tagasi sportlastele juhised, mis ja kuidas koroonaviiruse pandeemia ajal toimub. «Oleme sportlased, ent ennekõike inimesed. On tähtis, et kuulaksime oma riigijuhte ja järgiksime riiklikult kehtestatud nõudeid, et takistada viiruse levikut ja suuremat mõju ühiskonnale,» vahendas Eesti kergejõustikuliit WADA sportlaskomitee esimees Ben Sandfordi.