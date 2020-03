Olümpiakulda jahtiv Justin Gatlin: inimesed arvavad, et aeg töötab minu vastu

Hiljuti selgus, et Tokyo olümpiamängud on edasi lükatud ja toimuvad hiljemalt 2021. aasta suvel. Gatlin on siis 39-aastane, kuid ameeriklane usub, et olümpiakuld on siiski saadaval. «Paljud inimesed arvavad, et aeg töötab minu vastu, aga see pole nii,» ütles Gatlin TMZ Spordile.