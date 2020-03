Jalgpalliliit pikendas rahvaliigasse registreerimise tähtaega

Rahvaliiga jaotub tavapäraselt A- ja B-tasandiks ning võistkondade asetused ning täpsem formaat selgub pärast registreerimise lõppu. Ühe võistkonna osavõtumaks on 100 eurot. Naiste ja noorte rahvaliigas osalemine on endiselt tasuta.

Rahvaliigade eesmärk on kaasata jalgpalli mängima neid mehi, naisi ja noorukeid, kes ei soovi või ei saa erinevatel põhjustel mängida kaasa Eesti meistrivõistlustel – olgu põhjuseks liiga suur koormus meistrivõistlustel, oskused või lihtsalt soov pingevabas õhkkonnas jalgpalli mängida.

Rahvaliiga olulisim printsiip on, et võimaluse saaksid kõik: iga küla või sõpruskond, kes soovib võistkonda välja panna, saab selle võimaluse. Kasutatavate väljakute nõudmised ei ole ranged – praktiliselt iga küla- või kooliväljak sobib. Sõltuvalt väljaku suurusest on korraga ühes võistkonnas väljakul 7 kuni 11 mängijat.