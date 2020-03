Eesti vollenaiskonna uus peatreener: tahaksin, et suudaksime EMil «suuri» raskesse olukorda mängida

«Olen koos oma perega Prantsusmaal, sest olukord Itaalias on väga hull. Tõin oma pere siia, sest siin on turvalisem. Oleme toas ja austame reegleid, et see asi mööduks, siin on soojem kui Itaalias ja saab vähemalt rõdul olla,» sõnas Micelli.

Micelli ei mõtle keerulisel ajal tööle ega tulevikule, sest esikohal on perekond. «Tahan olla nende jaoks olemas ja käituda ühiskonna jaoks vastutustundlikult. Ma ei tea, mis üldse saab ja püüan hetkes elada. Tulevikus tuleb ilmselt rohkem mõelda sellele, mis meil olemas on, oma egosid tuleb maha suruda ja õppida väikseid asju hindama. Püüan ka mitte kaotata lootust, tuleb naeratada ja hakkama saada.»

Millised on eesmärgid ja lootused seoses Eesti naiskonnaga? «Kui käisin esmakordselt Eestis koolitust andmas, siis tekkis mul kohe tunne, et tahaksin siin midagi enamat teha. Olen emotsionaalne inimene ja mulle kas meeldib miski või ei meeldi. Sisetunne ütles, et siin tasub pingutada ja midagi luua, edendada ning suhtlus alaliiduga kinnitas seda tunnet.