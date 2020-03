Endine vormel 1 tiimi juht: Schumacher sõdis suurte meestega, nüüd on konkurentsi vähem

Briatore hinnangul oli Schumacheril märkimisväärne konkurents. «Michael sõdis suurte meestega nagu Senna,» rääkis itaallane raadiojaamale Beyond the Grid. «Peate aru saama, et kui Michael tuli sarja, siis oli konkurents tugev. Me räägime Nigel Mansellist, räägime Ayrton Sennast,» lisas Briatore.

Briatore arvab, et Hamiltonil on ainult üks konkurent – Max Verstappen. «Nüüd on konkurentsi vähem. On ainult kaks sõitjat, kolm sõitjat… konkurents on varasemast väiksem,» rääkis Briatore. «Keegi ei pane Hamiltonile survet peale. Hamilton on praegu üks kahest tippsõitjast vormel 1 sarjas, teine on Verstappen.»