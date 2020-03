Jürgen Klopp: koroonaviirus segas valmistumist Meistrite liiga mänguks

Klopp rääkis Liverpooli koduleheküljele, et hirmud seoses koroonaviiruse pandeemiaga keerleseid tal peas. Ja keerlevad siiani. «See juhtus kaks nädalat tagasi, kuid tundub, et mängisime Atleticoga juba aastaid tagasi,» ütles Klopp.

Liverpooli juhendaja jätkas: «Mäletan, et me kõik teadsime koroonaviiruse olukorrast maailmas, kuid olime endiselt oma tunnelis ja kuni selle ajani see Inglismaale tegelikult ei jõudnud. Kui esmaspäeva hommikul [9. märtsil] ärkasin ja kuulsin olukorrast Madridis – nad sulgevad koolid ja ülikoolid alates kolmapäevast –, siis ausalt öeldes oli selleks mänguks imelik valmistuda.