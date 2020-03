Müncheni Bayern teeb maailmarekordi ja vahetab Manuel Neueri välja?

34-aastane Neuer siirdus Bayernisse 2011. aastal, lahkudes kasvatajaklubist Gelsenkircheni Schalkest, kuid näib, et nüüd on kogenud sakslase aeg Münchenis läbi saamas. Tema asemel nähakse 27-aastast kaasmaalast ter Stegenit, kes on Barcelonas kerkinud maailma absoluutsesse tippu.