Ukraina jalgpallilegend võrdles koroonakriisi Tšernobõli katastroofiga

«Mul on kõik hästi. Elan linnast natuke väljas ja olen olnud kodus lugu taga viimased 10 päeva. Ainus lahendus olukorrale on austada valitsuse kehtestatud reegleid, olla kodus ja anda arstidele võimalus tööd teha. See on hiiglaslik võitlus ja nemad on meie aja tõelised kangelased. Peame neid tänama kõige eest, mida nad teevad,» sõnas ukrainlane.