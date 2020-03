Venemaa sai uue tšempioni, Cretu naasis koju pronksiga

"Кузбасс" занял третье место по итогам чемпионата России 2019/2020 Чемпионат России по волейболу завершен! Учитывая мнения клубов, принято решение распределить места по итогам регулярного чемпионата. #ВККузбасс #ВремяСильных

