Carmelo Anthony: LeBron James päästis mu uppumissurmast

«Me hüppasime kõik Bahamal paadilt merre ja ujusime natuke vee all ringi. Siis tulime välja ja kõik läksid paati tagasi. See oli minu süü, sest tahtsin veel veidi snorgeldada. Äkitselt vaatasin üles ja nägin, et hoovus oli tirinud mind teisele poole paati keset ookeani,» meenutas Anthony ehmatavat vahejuhtumit.