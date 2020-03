UEFA president soovitab tippliigadel valmistuda kõige mustemaks stsenaariumiks

«Kui me ei suuda liigasid edukalt taasalustada, lähevad hooajad ilmselt kaotsi,» vahendab BBC vutijuhi sõnu.

Ceferini sõnul on UEFA-l olemas kolm plaani: «Valikus on alustada uuesti mai keskel, juunis või juuni lõpus. Lisaks on õhus variant jätkata praeguse hooajaga siis, kui peaks algama uus, mis omakorda nihutaks järgmise algust edasi. Vaatame, milline variant klubidele ja liigadele kõige paremini sobib.»