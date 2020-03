Skandaalne Soome suusatreener: eestlaste veredopinguga vahelejäämine oli kõigest jäämäe tipp

Kyrö sõnul on operatsiooni «Aadrilaskmine» käigus kinni peetud sportlased kõigest jäämäe tipp: «Veredoping elab ja tal läheb väga hästi.»

«Veredopingu tuvastamine on praktiliselt võimatu,» jätkas ta. «Ka minul pole sellele olukorrale lahendusi, kuid see on paraku reaalsus, millest tuleb kõva häälega rääkida.»