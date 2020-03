Kõiki karantiinireegleid järginud Eesti ultrasportlased osalesid virtuaalvõistlusel

Tegemist on backyard ultra formaati järgiva võistlusega, kus joostakse igal täistunnil toimuva stardiga 6,7 kilomeetrit. Järgmisesse starti pääsemiseks peab olema selleks ajaks eelneva ringi lõpetanud. Aeg ringi lõpetamise ja uue stardi vahel on vaba. Võistlus kestab seni, kuni on järgi jäänud ainult üks osaleja. Formaadi reeglite järgi on tema ainus lõpetaja, ülejäänud kõik on katkestajad.