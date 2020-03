Eesti jalgpalliklubi treener on koroonakriisi ajal vaadanud mängu Floraga vähemalt kümme korda

Esimest hooaega Eesti jalgpalli kõrgliigas mängiv Legion jõudis enne sunnitud pausi mängida ühe kohtumise, kui meeskond kaotas koduväljakul tiitlikaitsjale skooriga 1:3. Belov on nüüd seda mängu korduvalt vaadanud. «Vähemalt kümme korda,» kinnitas Belov.

Belov märkis, et mängijad peavad hoidma end karantiini ajal korralikus füüsilises vormis. «Ma ei nõua oma mängijatelt, et nad saadaksid mulle videosid selle kohta, mida nad täna, eile või üleeile tegid. Ma ütlesin mängijatele, et esimene meeskondlik treening näitab kõik ära, kui palju ja millist tööd te olete teinud.»