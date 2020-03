Fourcade’i õpilane Jacquelin: temaga oli tore, nüüd peame asju temata ajama

24-aastane Jacquelin on Prantsusmaa laskesuusatamise uue põlvkonna kehastaja. Ta treenis juba noorena Fourcade’iga koos ja kindel on see, et just rahvuskaaslane on Jacquelini suurim eeskuju. «Kui sain teada, et Martin lõpetab karjääri, siis mõtlesin tagasi koos veedetud aastatele. Nüüd kavatsen üksi treenida,» ütles Jacquelin.

Jacquelin lisas: «Ta oli meile kõigile suur sportlane, kuid kõige olulisem on see, et me kõik hakkasime uskuma tänu temale. Uskuge oma unistustesse. Ta oli laskesuusataja, kelle jälgedes tahtsid kõik käia. Martin oli treeningutel karm, kuid samas oli tore temaga koos edasi liikuda. Ta oli tõeline tugi. Nüüd peame asju temata ajama.»