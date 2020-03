Manchester City mängija: oleks aus anda Liverpoolile tiitel

Liverpooli edu teisel kohal oleva tiitlikaitsja Manchester City ees on 25 punkti. Manchester City keskpoolkaitsja Ilkay Gündogan arvab, et kui järelejäänud kohtumised jäävadki mängimata, oleks loogiline Liverpoolile tiitel anda.

Hooaeg on praeguse seisu järgi peatatud 30. aprillini. Premier League klubid kohtuvad 3. aprillil, kuid suure tõenäosusega saab siis kindlaks, et edasilükkamine pikeneb veelgi.

«Arvamusi on erinevaid. Klubide jaoks, kellel on olnud väga hea hooaeg, ei oleks hooaja tühistamine ilmselgelt tore. Teisest küljest arvan, et nende klubide jaoks, kellel ei ole nii hästi läinud ja kes on väljalangemistsoonis, sobiks hooaja tühistamine,» rääkis Gündogan.