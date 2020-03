Ferrari vormelitiimi juht: võib-olla toimuvad mõned sõidud jaanuaris

Kalendri järgi saab tänavune hooaeg läbi 29. novembril Abu Dhabis, kuid see pole kivisse raiutud. «Oleme arutanud erinevaid ideid – võistluste üksteisele lähemale toomist, võib-olla teeme jaanuaris kaks või kolm etappi ja tühistame reedesed vabatreeningud,» rääkis Binotto itaallaste Sky Sportsile.

Vormel 1 sarja esimees Chase Carey ütles hiljuti, et ilmselt algab hooaeg millalgi suvel, kokku toimub tänavusel hooajal muudetud kalendriga 15-18 etappi. Sarja reeglid näevad ette, et maailmameistri selgitamiseks peab toimuma vähemalt kaheksa etappi.

Kuus etappi (Bahrein, Hiina, Holland, Hispaania, Vietnam ja Aserbaidžaan) on koroonaviiruse tõttu edasi lükatud ning kaks (Austraalia ja Monaco) tühistatud. Lisaks on küsimärgi all Suurbritannia osavõistluse toimumine.