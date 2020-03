Henn Vallimäe: pandeemia ei vabasta sportlast testimiskohustusest

«Muidugi on üks klausel, et sportlane peab koheselt andma teada oma seotusest või kokkupuutest viirusekandjatega või – hoidku jumal –, kui ta on ise haige. Sellest tuleb kohe informeerida vastavat testimisorganisatsiooni,» selgitas SA Eesti Antidoping juhatuse liige Henn Vallimäe rahvusringhäälingule.