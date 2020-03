Sebastian Vettel lahkub Ferrarist ja teeb ruumi noorele hispaanlasele?

Vettel liitus Ferrariga aastal 2015. Itaalia meeskond lootis, et Vettel mõõn saab läbi ja toob ihaldatud maailmameistritiitli, sest nende eelmine sõitjate tiitel pärineb aastast 2007, kui maailmameistriks tuli Kimi Räikkönen. Vettel pole Ferraris loodetud edu saavutanud.

Eelmisel hooaja näitas suurepärast kiirust Vetteli meeskonnakaaslane Charles Lecerc, kellel on Ferrariga sõlmitud pikaajaline leping. Vetteli praegune kontraht saab läbi pärast tänavust hooaega, mis pole koroonakriisi tõttu alanud.

«Ma arvan, et Sebastiani esitused Ferraris on Leclerci kõrval kahvatunud. Ma kahtlustan, et Sebastian ei näe Binotto [Ferrari pealik Mattia Binotto] tuge, aga just seda Vettel praeguses olukorras kõige rohkem vajab. Ta peaks mõtlema ja otsima alternatiive aastaks 2021,» rääkis Ecclestone portaalile F1-insider.com.

Vettelit on seostatud McLareniga, kus sakslane hakkaks asendama noort hispaanlast Carlos Sainz juuniori, kes siirduks omakorda Ferrarisse. Ecclestone arvab, et McLaren oleks Vettelile hea lahendus, arvestades, et aastal 2021 on neil Mercedese mootorid. «Mercedese mootoriga McLaren – see võib lahendus olla,» ütles 89-aastane mees.

Tänavusel vormel 1 hooaja on koroonaviiruse tõttu lükatud edasi kuus etappi (Bahrein, Hiina, Holland, Hispaania, Vietnam ja Aserbaidžaan) on ning kaks (Austraalia ja Monaco) on tühistatud. Lisaks on küsimärgi all Suurbritannia osavõistluse toimumine.