Eesti korvpallikoondised töötavad koroonaviiruse kiuste plaanipäraselt

Tavapärased koosolekuid asendavad küll videokonverentsid, kuid kõik vajalik on siiani tehtud. «Otsustasime, et toimetame edasi täpselt varasema plaani järgi. Eeldusega, et kõik planeeritu toimub,» selgitas Roos. «See puudutab EM-turniire ja Soomes toimuvat Nordic Cup´i.»

Tuleb silmas pidada, et tema haldusesse kuuluvad nii meeste koondis aga ka noortesatsid.

Roos jätkas: «Selge on aprillikuised koondiselaagrid ei toimu. Mai osas veel selgub. Aga ettevalmistus käib maksimaalsetel tuuridel. Nii on lihtsam, et valmistame asjad ette. Kui peakski midagi ära jääma või edasi lükkuma, siis omalt poolt on kõik asjad tehtud, oleme valmis.»

Teadmatust valitseb aga kõvasti. Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) otsustab esimeste noorte EM-ide saatuse osas aprilli keskel. Vastavalt sellele saab paljutki selgeks ka teiste võistluste osas. «Väga hea, et olümpia osas otsus tuli, siis julgevad teised ka konkreetsemalt tegutseda,» märkis Roos.

«Aga praegu me ise midagi ennustada ei oska. Kõigiga on läbi räägitud. Soomlased on valmis Nordic Cup´i korraldama, aga kõik käib samm-sammult. Umbes iga kahe nädala tagant suhtleme uuesti, antakse teada, mis seis on.»

Eesti meeste koondise peatreener Jukka Toijala pidi esialgse info kohaselt täiskohaga tööle asuma mai lõpust – juuni algusest. Meie põhisatsil on veel aega atra seada, sest EM-valiksarja mängud jätkuvad alles novembri lõpus.