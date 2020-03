Korvpallitreeneri vastulause Andres Sõbra reformile: kohe ei tasuks sellist sammu teha

«Andrese puhul tuleb vaadata, kust poolt tema jaoks päike paistab. Puhta kullana ei tohiks seda kohe võtta,» ütles Roos Postimehe podcastis «Mängumehed». «Võib-olla tema jutus on jumet, aga kohe ei tasuks sellist sammu teha. Ei tundu väga mõistlik. Suurte muutustega kohanemine võtab väga palju aega.»

Endisel mängujuhil on praeguses olukorras oma nägemus: «Esiliigat võiks pushida, et läheks veel kihvtimaks. Välja on käidud ideid, et võiks olla oma karikavõistlused, superfinaali nädalalõpp või midagi sellist. Eelmisel aastal Viimsis toimunud Final Four näitas, et inimestel on huvi ka esiliiga vastu.

Pigem tahaks, et sel tasemel tehtaks samm edasi. Siis saaks hakata mõtlema, et kas need klubid on ka organisatoorselt valmis samm kõrgemale astuma. Seejärel oleks võimalik mõelda ainult Eesti liiga peale. Üleöö selline otsus teha oleks läbimõtlemata.»

Roos lisas, et Sõbra mõttekäik pole vale, ent klubidel napib valmidust. «Emotsiooni pealt on jube lihtne öelda. Paljude loevad artikli läbi, mõeldes, et seal on selge siht ja visioon. Aga selle taga peitub väga palju muud, mis pole üldse nii lihtne.»

Praegu püsib tuleva hooaja kohal palju küsimärke. Rahaprobleemid kimbutavad nii Eesti kui ka Läti klubisid, juba on oma lõpetamisest teatanud Jurmala meeskond. Korvpalliliit avaldas soovi lõunanaabritega ühist rada jätkata, ent konkreetseid kokkuleppeid pole.

Kuigi Eestis medaleid välja ei jagatud, siis KA Tallinna Kalev/TSK-l on esiliiga parimana eelisõigus otsustada, kas nad soovivad sügisest meistriliigas mängida. Koos Aivo Erkmaaga tiimi juhendava Roosi sõnutsi on sammust kõrgemale veel vara rääkida.

«Praegune seis on segane, tuleviku osas pole kindlust. Võtame rahulikult. Kindlasti pole me seda plaani minema visanud,» sõnas treener.