Koroonaviirusest jagu saanud Saaremaa VK leegionär: pere aitas mul haigusest üle olla

«Pärast Milano mängu hakkasid ringlema uudised, et mitmed võistkonnaga seotud inimesed on nakatunud. Minugi test osutus positiivne, kuid mul polnud suuri raskusi. Sain selle perioodiga hakkama,» vahendab Kuuba portaal Granma Jimeneze öeldut.

Kuna enamik riike on oma piirid sulgenud ning lennuliiklus on maailmas samamoodi peaaegu seiskunud, ei oska Jimenez öelda, millal ta kodumaale pere juurde saab. Ta ise loodab, et see juhtub enne suve. «Tahaksin väga näha oma kahte last, kolmeaastast tüdrukut ja ühekuust poissi,» sõnas kuubalane.