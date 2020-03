Eesti võrkpallitreener kirjutas koroonakriisi ajal alla uuele töölepingule

«Mul jäi selline tunne, et Oliveril ei õnnestunud siin oma tööd lõpetada. Seetõttu tahtsime anda talle ja võistkonnale uue võimaluse, et tõusta Soome kõrgliiga eliiti,» lausus klubi esimees Torsti Mahlanen tiimi kodulehele.

Küll pole asjalood nii hullud, et klubi oma tuleviku pärast muretseks, mida kinnitab ka Lüütsepa uus leping. Jätkav juhendaja on saanud ka esimesed «uued» tööülesanded: nimelt pidi ta mängijatele ette valmistama individuaalsed treeningplaanid, et pallurid pärast epideemia raugemist jätkuvalt vormis oleksid. Ühistreeningutega loodab meeskond alustada septembris.