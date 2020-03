Järgmise aasta korvpalli EM lükatakse edasi?

EM on antud neljale riigi, Saksamaa, Itaalia, Gruusia ja Tšehhi korraldada, võistlus peaks lahti minema septembri alguses. Portaali MVP247 teatel on FIBAs kõne all EMi aja muutmine, sest see peaks praeguste kuupäevade kohaselt minema lahti vähem kui kuu aega päras olümpiamängude lõppemist.