Bergamo jalgpallur: kaks medõde võttis endalt elu; kes peab koroonaviirust naljaks, on idioot!

«Kaks medõde võttis Itaalias endalt elu. Nii paljusid surmasid on raske vaadata. Kõik, mida internetis Itaalia kohta kirjutatakse, on tõde. Seega püsige kodus! Kes peab koroonaviirust naljaks, on idioot!» rääkis Ukraina koondislane Malinovski.