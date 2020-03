USAs kahe ala vahel valiv Eesti koondislane üritab raskest ajast maksimumi võtta

Noor võrkpallur treenib koos kergejõustiklasest õe Grete ja tema Ameerika jalgpallurist abikaasa Robert Griffin III juures üldkehalisi võimeid. Šadeiko rääkis volley.ee-le elu jagamisest ranna- ja saalivolle vahel, saalivõrkpalli erinevusest USAs ja Euroopas ning sealse eluga harjumisest.

Mullu tegi Šadeiko korraliku hooaja Tartu Ülikool/Bigbanki naiskonnas, tulles Eesti meistriks ja Balti liigas hõbedale. Lisaks teenis ta kevadel kutse Eesti naiste koondisesse. Nüüdseks on nii nurga- kui diagonaalründaja kohal tegutseval mängijal selja taga esimene hooaeg USAs, kus õnnestus mängida ülikooliliiga kõrgeimas divisjonis nii saali- kui rannavõrkpalli.

Jade, oled oma naiskonna ainus leegionär, kuidas sisseelamine kulges?

Olen ainukese leegionärina hästi vastu võetud ja nüüdseks saan öelda ka, et sisse elanud. Mind ei kohelda kuidagi teistmoodi, kuigi jah, alates aastast 2012 pole Oregoni võrkpallitiimis kedagi väljaspool USAd olnud. Kõik oleme võrdsed ja ühe asja eest väljas.

Esindad Oregoni ülikooli nii rannavolles kui saalivõrkpallis, kuidas see toimib? Lisaks erineb ju sealne saalivõrkpall Euroopas mängitavast.

Saalihooaja ettevalmistus algab juba juuli keskpaigas, hooaeg ise septembris. Tüdrukute saalitiimide põhihooaeg kestab detsembri alguseni ja nendel, kes edasi saavad ehk on piisavalt heal kohal rankingus, läheb hooaeg edasi. NCAA finaalid on tavaliselt detsembri lõpus. Kuna USA ülikoolides on väga palju erinevaid spordialasid, siis on need aasta peale ära jagatud. Kui meie lõpetame, algab näiteks alles poiste saalihooaeg.

Saalivõrkpall on tegelikult väga erinev võrreldes Eestiga või Euroopaga üldiselt. Minu jaoks olid täiesti uued reeglid need, et näiteks libero võib käia servimas tempomängija eest ja mängijat võib sisse-välja vahetada rohkem kui ühe korra. Näiteks üks nurgamängija vahetati meil iga kord välja, kui aeg oli servima minna, sest ta kaitsemäng polnud nii hea ja teda vahetati alati teatud mängijaga, keda nimetatakse «defensive specialist» (kaitsespetsialist – tõlk) ehk tema koht tiimis ongi puhtalt kaitsemäng tagaliinis. Kui tema kord oli etteliini minna, siis vahetati nad uuesti tagasi. Üldiselt oli alguses kõik väga uus mu jaoks, sest keskendutakse hoopis teistele asjadele kui Eestis. Mäng on kordades kiirem ja see nõuab harjumist ning pall on ka veidi kergem.

Rannas mängisid ameeriklanna Bea Wattoniga kaheksa mängu, kuidas hindad seda osa hooajast?

Ma väga nautisin rannahooaega nii palju kui meile seda oli... Beaga klappis mäng kõige paremini ja olime väga sarnased mängijatena. Me olime esipaar esimesest turniirist alates, aga see õnneks ei tähendanud, et meie õlgadel oleks ka kõige raskem koorem olnud.