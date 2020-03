Tartu Maratoni ja teiste suurte rahvaspordiürituste korraldajate olukord on väga-väga keeruline

«Tegelikult isegi juba enne Tartu maratoni ärajäämist ei olnud lood just kõige paremad. Ka möödunud aasta teine pool ei olnud meile majanduslikult eriti edukas. Sisuliselt sõi eelnev aasta ära kõik meie reservid,» tunnistas Kelk i ntervjuus ERR-ile. «Nüüd on ikka väga-väga keeruline,»

Ta lisab, et õnneks puuduvad klubil suuremad võlad, liisingus on vaid üks rajatraktor ning sõiduauto. «Pankrot on nii valus ja karm sõna inimesele, kes tegelikult on kogu elu tegutsenud selle nimel, et selliseid asju kergekäeliselt ei peaks välja kuulutama ja ei juhtuks. Täna me igal juhul ei vaata asja nii mustades värvides,» sõnas Kelk.