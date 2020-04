Aprillinali? Ralliportaal: M-Sport võib ustava ratsu puhkusele saata ning teha kannapöörde

2022. aastal võetakse MM-sarjas kasutusele hübriidtehnoloogia toovad reeglid ning varemgi on räägitud, et võistkonnad võivad ralliauto aluseks võtta ükskõik, millise masina, et see siis reeglite järgi kohandada.

Kuna MM-sari on tiimidele suures osas turundushoovaks, on loogiline, et tootjad soovivad kasutada mudeleid, mida müüakse turul hübriidmootoriga. Üheks selliseks masinaks on Ford Puma, mis võib WRC-tasemel Fiesta välja vahetada.

M-Sport ei soovinud kuulujuttu kommenteerida ning nende sõnul pole praegu vastu võetud ühtegi otsust, millise mudeliga 2022. aastal võistlustulle minnakse. Muide, Puma nime on varemgi MM-tasemel nähtud, sest sajandi alguses kasutati Pumat S1600 ralliauto põhjana.