Kas ja kuidas Kalev/Cramo tegutsemist jätkab, ei osanud Linamäe täpselt öelda, kuid see on ka igati mõistetav, sest koroonakriis pole veel läbi ning selle tegelik mõju, eeskätt majandusele, pole selge.

«Meil tuleb üle 70 protsendi rahast eraettevõtetelt, kuid nende tänane sponsortoetus on praktiliselt null,» ütles Linamäe. «Mida kiiremini saame mängijatega kokkuleppele ja oma finantsid üle vaadata, seda suurem on tõenäosus ellu jääda.»

Kõikide palluritega on käinud läbirääkimised, kas ja millises ulatuses lepingujärgselt saamata töötasu välja makstakse. «Pooled mängijad on nõustunud, pooltega peame individuaalseid läbirääkimisi,» lausus Linamäe eelmisel nädalal.

Intervjuus Betsafe'ile rääkis Linamäe, et iga mängimata jäänud kohtumine tähendab neile rahalist kaotust. «Mõne sponsoriga on kokkulepe, et mida rohkem võite saame, seda rohkem makstakse. Ka publikut käib play-off'ide ja finaalseeriate ajal rohkem.»

Kui Kalev/Cramo peaks tegutsemist jätkama, pole tegemist sellise klubiga, nagu on viimastel aastatel olnud. Linamäe sõnul tuleb asju kindlasti teistmoodi teha, kuid see on majandusolukorda arvestades ka igati mõistetav.

«Me ei tea, mis liigad tulevad, millises formaadis ja kui palju on meeskondi. Kui see saab enam-vähem selgeks, siis oskame öelda, millise tasemega tiimiga tuleme. Meie eesmärk on alati mängida võimalikult kõrgel, siis on ka meil rohkem motivatsiooni raha leida ja rahval huvitavam,« rääkis Linamäe.