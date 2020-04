Jalgpallikuulsustelt tuge saanud Itaalia treener: ma ei tea, millal jätan oma isaga hüvasti. Olen ootejärjekorras

Marcolini isa Giancarlo viidi Põhja-Itaalias Brescias haiglasse 12. märtsil. «Tema elu viimased kaks päeva olid väga halvad. Ta ei suutnud rääkida. Arstid ütlesid alguses, et tema seisund on stabiilne, siis muutus see kehvaks ja hiljem polnud ta teadvusel,» meenutas 48-aastane vutitegelane.

Itaallase sõnul on olukord Brescias kohutav. «Tuhanded on surnud ja tänavad on mahajäetud. Teedel sõidavad vaid kiirabiautod. Surnuid ei maeta, vaid nad kremeeritakse. Minu isa on ootejärjekorras, võib-olla tuhastatakse ta nädala jooksul, aga mul pole aimugi.»