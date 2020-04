Rahahädas Soome murdmaasuusatamine kaotas ühe päevaga palju teadmisi

Haavisto on viimasel kahel aastal end täielikult murdmaasuusatamisele pühendanud, kuna muidu Soome politseijõududes tööl olnud juhendaja ja asjaajaja võttis ametivõimude juures paariaastase pausi. Lisaks on ta leiba teeninud Soome parima naissuusataja Krista Pärmäkoski eratreenerina.

Ta otsustas tagasi astuda, kui ta vaatas koos kolleegidega otsa eelarvele, vahendas Iltalehti. «Ütlesin, et mõistlikum on tagada alaliidu finantstervis. Minu jaoks on lihtne vana töö juurde naasta,» selgitas ta.