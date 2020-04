Tuntud korvpallitreener võrdles Itaalia koroonakriisi kuue lennuõnnetusega

Põhja-Itaalias asuvat korvpalliklubi Bologna Virtust juhendav Aleksandar Djordjevic leiab, et koroonakriisi ajal on mõttetu rääkida spordist. Saapamaal ja mujalgi tahetakse võimalikult kiiresti mängudega jätkata, kuid millal see juhtuda võib, pole selge.