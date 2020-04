NBA superstaar on paranenud ja tal puuduvad koroonaviiruse sümptomid

Kui esimesena nakatus haigusesse NBAs Utah Jazzi keskmängija Rudy Gobert, siis pärast teda tuli kiiresti veel mitmeid juhtumeid. Kõige laastavamalt räsis see Brooklyn Netsi ridu, kus lausa neli mängumeest haigestusid.

Kui Nets teavitas 17. märtsil, et nende mängumehed on viirusesse haigestunud, siis veidi enam kui kaks nädalat hiljem jõuti raviga sellisesse faasi, et meestel puuduvad sümptomid.