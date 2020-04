Sorga otsesel konkurendil tuvastati koroonaviirus

Idakonverentsis mängiv Philadelphia Union teatas juhtumist meeskonna pressiteates. «Tahame teavitada kõiki, et üks Philadelphia mängija andis positiivse koroonaviiruse proovi. Temaga on kõik korras ja temaga tegelevad meeskonna arstid. Ta on ennast isoleerinud ja me testisime ka kõiki teisi meeskonnaliikmeid ja nendel viirust ei tuvastatud,» seisis sõnumis.