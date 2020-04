Tõnu Tõniste: kriisiaeg toob välja Eesti spordi kitsaskohad

Spordiringkondades tekkinud indu informeerida laiemat publikut erinevate sportimisvõimaluste kohta tuleb toetada ning edasi arendada. EOK peaks pakkuma toetavaid turunduse ja kommunikatsioonialaseid täiendkoolitusi, looma kaasaaegsed abimaterjalid ja üles seadma liimetele vabalt kasutatava visuaalsete materjalide baasi, et kõnealuseid tegevusi soodustada ka pärast kriisiaega. Iga spordiala eestvedajad on just need, kes kõige kaasahaaravamalt suudavad teisi inimesi innustada. Kui jätkata läbimõeldult sportimisvõimaluste tutvustamist, siis kasvab inimeste teadlikkus ja leitakse suurema tõenäosusega tee just endale sobivaimate tervislike eluviiside juurde.

Kas sportimine jääb tööelu ja vaba aja tasakaalu taha?

EOK põhieesmärkide hulka kuulub ka spordi- ja liikumisharrastuste edendamine kogu rahva seas. Kriis on näidanud väga selgelt, et inimesed tahavad aktiivsed olla. Miks ei näe me sarnast spordi- ja liikumisnälga tavarutiinis toimetades? Ühe põhjusena võib välja tuua praegu väga selgelt muutunud tööelu ja vaba aja tasakaalu. Inimesed viibivad rohkem kodus, paljude töögraafik on paindlikum ja võimaldab endale sobival ajal treenida või teisi meelepäraseid hobitegevusi teha. Kas meie murettekitava rahvatervise ja rasvunud täiskasvanute suure osakaalu taga on paigast ära töö ja vaba aja tasakaal?

Loomulikult ei räägi me siin sellest, et inimesed peaksid tulevikus sportimise nimel tööst loobuma või töökoormust kunstlikult vähendama, vaid võimalustest, kuidas eksisteerivat soovi olla aktiivne ka pärast kriisi möödumist realiseerida. See on koht, kus koos Sotsiaalministeeriumi ja ettevõtetega olukorrale otsa vaadata ja teha muudatusi selleks, et inimestel oleks suurem paindlikkus sportimiseks ka siis, kui oleme oma tavaelu ja töörutiini juurde naasnud. Need muudatused ei tule loomulikult päeva, kuu või aastaga – aga praegused faktid on väga kõnekad ja peaksid aitama otsustajate silmi avada.

Spordiorganisatsioonide olemus on muutumas

Väga paljud treenerid ja spordiklubid on juba demonstreerinud võimekust kolida oma teenused osaliselt e-kanalitesse üle ning tagada sellega ka kriisiajal endale osaline sissetulek. Loomulikult ei laiene kontaktivaba spordi võimalus kõigile spordialadele ja -teenustele ning füüsiliselt koos treenimine ei kao spordist täielikult mitte kunagi.

Siiski tuleb tõdeda, et ka spordivaldkond on muutumas. Ehk on valitsev kriis nii mõnelegi organisatsioonile indikatsiooniks, et oma tegevusi on võimalik teostada väiksemal pinnal ja vähemate püsikuludega. Selleks annab eelduse teenustepagasi üle vaatamine ning võimalusel vahendite suunamine ka virtuaalselt edastatavatele teenustele, mille kulusid saab kriisiaegadel efektiivsemalt juhtida.

Praegune olukord näitab selgelt, et püsima jäämise tagab valmisolek väga kiiresti muutuvate oludega kohaneda ning edasiarenemiseks tuleb tugevdada kõikide süsteemide nõrkusi. Ka Eesti Olümpiakomiteel on praegu võimalik kriisist õppida, et oma liikmetele ja Eesti spordivaldkonnale jätkuvalt toeks olla.