Klavani ja Cagliari peatreener näitab kodukarantiinis eeskuju

Millal ta oma tuleristsed saada võiks, Zenga öelda ei oska. «Ma olen küll loomult optimist, kuid praegune olukord vajab erilist hoolsust. Praegu tundub võimatu spekuleerida võimaliku jätkukuupäeva üle, sest prioriteet number üks on jätkuvalt inimese elud. Alles seejärel hakkavad liigad tegelema kompromisside otsimisega ja elu tagasi rööpasse sättimisega. Kindel on aga, et pärast seda oskame meid ümbritsevat rohkem hinnata,» sõnas ta klubi kodulehele antud usutluses.

Kohusetundliku kodanikuna on ta pea terve eriolukorra veetnud kodus. «Olen ise elanud täielikus isolatsioonis. Austan võime väga ja leidsin, et saan anda ühiskonda väga suure panuse, kui lihtsalt nelja seina vahel püsin ega roni isegi kaubanduskeskusesse. Mu perekond on praegu Dubais, mis on minu jaoks keeruline, kuid mu lapsed on terved ja ootan homset päeva suure optimismiga,» jätkas Zenga, kes klubiga praegu palga osas kõnelusi pidama ei pea.