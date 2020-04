Dopinguga patustanud Moto GP staarile määrati pikk võistluskeeld

Aprilia piloot andis saatusliku uriiniproovi mullu novembris pärast Malasia GP-d, mille ta katkestas. Itaallase tegelik karistus on 18 kuud, kuid kuna see jõustub tagasiulatuvalt, siis võib Iannone uuesti võistlustulle asuda 2021. aasta 16. juunil.

Sportlane kavatseb otsuse spordikohtusse edasi kaevata ja väidab ühes meeskonnaga, et keelatud droog sattus tema kehasse saastunud liha süües. Koroonaviiruse tõttu on kohtupidamine praegu aga keeruline, mistõttu on raske prognoosida, millal jõutakse itallase apellatsiooni arutama hakata.