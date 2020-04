Sugudevahelist võrdsust tahtev olümpiavõitja tõi näiteks Kirdiga juhtunu

Sakslane avaldas lootust, et mullusel Doha MMil vigastada saanud Magnus Kirt on kergejõustikubossidele suurepäraseks näiteks, miks võiks MMil ja EMil pärast kvalifikatsiooni olla vähemalt üks puhkepäev.

Kui mehed on näiteks viimasest viiest EMist neljal võistelnud kahel järjestikusel päeval, siis naised on saanud nautida puhkepäeva luksust. «See pole aus, et neil on taastumisaega rohkem,» teatas Röhler, kelle sõnul vaks vahet, kas visata oda 65 või 90 meetrit.